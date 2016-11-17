Dünyadaki para hareketleri ve ABD seçimleri sonrası dolar bir anda yükseldi. Doların yükselmesi, demir ve akaryakıt gibi girdi maliyetlerine de yansıdı. Bu girdi maliyetlerinin yükselmesi, "konut fiyatlarını etkiler mi" sorusunu da akıllara getirdi. Tanyer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, artan maliyetlerin yılbaşından sonra konut fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti. Tanyer, konut sahibi olmak isteyenlerin bu fiyat artışından etkilenmemeleri için acele etmeleri gerektiğini ifade ederek, konut sektöründe artışa neden olan bir diğer önemli konunun da, arsa maliyetleri olduğunu söyledi. Yüksek arsa maliyetlerini düşürmek için planlama ve kentsel dönüşüm konularının öne çıktığını, uzun vadeli gerçekleştirilecek bir planlamayla yeni arsa üretilmesi gerektiğinin altını çizen Tanyer, yerel yönetimler, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin de konuya dahil olması ve yeni projeler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Projelerinden de bahseden Münir Tanyer, ev almak isteyenlere 24 aya kadar vade seçenekleri ve 0,80 oranındaki faiz oranlarıyla ödeme kolaylıkları sağladıklarını ifade etti. Tanyer, "1+1, 2+1 ve 3+1'den oluşan daire tiplerini şu anda 350 bin ile 1 milyon 250 bin TL aralığında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz. BulutOrman projesi, doğayla iç içe ve modern mimarisiyle beğen topladı" dedi.