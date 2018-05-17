ABD Senatosu, Gina Haspel’i yeni CIA Başkanı olarak atadı

Gina Haspel, ABD Senatosu tarafından yeni CIA başkanı olarak atandı. 11 Eylül saldırılarının ardından CIA’nın su sorgulama yöntemlerini kullanmasıyla dikkat çeken Haspel’ın başkanlığının senato içerisinde sert muhalefete rağmen 51-43 oy oranıyla onaylanması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

CIA’de 33 yıllık bir geçmişe sahip olan Haspel, ayrıca Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yönetiminden şu andaki ve eski istihbarat yetkililerinden hatta demokratlar da dahil olmak üzere çok sayıda milletvekilinden güçlü bir destek aldığı belirtildi. Eski bir Vietnam Gazisi olan 1967-1973 yıllarında 5,5 yıllık bir süre boyunca Vietnam'da tutsak olarak çeşitli işkencelere maruz kalan ve uzun bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in senatoya Haspel'e oy vermemeye çağırması dikkat çekmişti.

Gina Haspel kimdir?

Gina Haspel, 1985 yılında CIA'ye katılmış bir kariyer istihbarat memuru. Geniş denizaşırı deneyime sahip ve birkaç görevinde İstasyon Şefi olarak görev yaptı. Washington'da, Ulusal Gizli Servis Servisi Müdür Yardımcılığı, Yabancı İstihbarat ve Gizli Eylem için Ulusal Gizli Servis Direktör Yardımcısı ve Ulusal Gizli Servis Direktörü için Personel Şefi de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey liderlik pozisyonunda bulundu. 7 Şubat 2017'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı Müdür Yardımcısı olarak yemin etti. Bu pozisyonda, CIA'ya istihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat ve yabancı hizmetlerle irtibat ilişkileri yönetiminde yardımcı oldu.

Haspel, terörle mücadelede mükemmeliyet için George H. W. Bush Ödülü dahil olmak üzere sayısız ödülün sahibi oldu.

Candemir Sarı

