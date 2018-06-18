ABD, Suriye’deki hava saldırısını yalanladı

Suriye devlet medyası, ABD savaş uçaklarının Ebu Kemal'in güneydoğusundaki el Harra bölgesine saldırdığını iddia etmişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentogon Sözcüsü Robert Manning, Suriye ordusuna ait mevzilere karşı Salı günü düzenlenen hava saldırısı hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sözcü Manning, ABD veya Koalisyon güçlerinde görev alan unsurların söz konusu hava saldırısına katılmadıklarını ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, koalisyon güçlerine ait uçakların böyle bir saldırıda görev yapmadığını ifade etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki Ebu Kemal kentinin güneydoğusunda yer alan el Harra kentindeki Suriye ordusuna ait mevzi ve askeri tesisleri bombaladığını duyurmuştu.

Öte yandan, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye mevzilerine yapılan hava saldırısında rejim güçlerine ait 38 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığının henüz kesin olmadığını belirtmişti.