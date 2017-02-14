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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'dan istifa

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mchael Flynn, Rusya’nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası istifa ettiğini duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynndan istifa

14 Şubat 2017 10:41

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı eski korgeneral Mchael Flynn’ın istifa ettiği açıklandı. Flynn'in Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD yaptırımlarını görüştüğü iddia edildi.

Flynn ise, yetkilileri yanılttığı için özür diledi. Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanının Rusya şantajına karşı savunmasız kaldığı fikrini savundu. Bazı demokratlar da Flynn'in istifasını istedi. Flynn önce hakkındaki iddiaları yalanladı ardından da istifa etti. Flynn istifa mektubunda, “Rusya Büyükelçisi ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde sanırım başkan yardımcısına ve yetkililere eksik ve yanıltıcı bilgi verdim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Flynn'in yerine geçici olarak korgeneral Joseph Keith Kellogg'in atandığını bildirdi.
Daha önce Amerikan basınında, Adalet Bakanlığının Beyaz Saray'ı Flynn'ın geçtiğimiz yıl yaptığı görüşmelerden dolayı uyardığı yer almıştı. 

Etiketler: ABD, Mchael Flynn, rusya


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