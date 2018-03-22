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ABD, Ürdün’de terörle mücadele eğitim merkezi açtı

Amerika Birleşik Devletleri, bölgesel güvenlik güçlerini terörizme karşı eğitmek için Ürdün’de eğitim merkezi açtı.

ABD, Ürdünde terörle mücadele eğitim merkezi açtı

22 Mart 2018 16:34

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ürdün hükümeti, başkent Amman’da ABD'nin Terörle Mücadele Desteği (ATA) programı kapsamında bölgesel terörle mücadele eğitim merkezinin resmini açılışını yaptı. ABD’nin Amman Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, büyük bir jandarma eğitim tesisinin parçası olan yeni eğitim merkezinin, ATA’nın Ürdün'deki bölgesel terörle mücadele eğitim kapasitesini ikiye katlayacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Ürdün hükümeti, 30 yıl boyunca ATA programının kararlı bir ortağı olduğunu kanıtladı. Ürdün, ABD'nin bölgedeki güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapasitesini güçlendirmesine önemli katkılarda bulundu. Sadece Ürdün polislerini değil aynı zamanda 21 ülkenin polisini eğiten ATA programı sayesinde, Ürdün bölgesel eğitim merkezi haline geldi.”  

Raed Mah’D Khalil Subaih
 

 

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