ABD, üst düzey 3 PKK'lı terörist için 12 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 üst düzey PKK'lı terörist hakkında “Adalet için Ödül” programı kapsamında, kimlik ya da yer bilgilerini paylaşanlara toplamda 12 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının “Rewards for Justice (Adalet için Ödül)” programı kapsamında 3 PKK'lı terörist başının kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vereceğini açıkladı. Bakanlık, Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu. Adalet için Ödül programının resmi sayfasında teröristlerin fotoğrafları ve kişisel bilgileri ayrıntılı olarak paylaşıldı.

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