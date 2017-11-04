ABD vatandaşlarına Somali'yi terk edin çağrısı

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" ve "ülkedeki güvenliğin istikrarsız olması" nedeniyle başkentte yaşayan Amerikan vatandaşlarından ülkeyi terk etmeleri istendi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'de kalmaya karar veren tüm ABD vatandaşları için kişisel güvenlik planlarını gözden geçirme, güvenli bölgelerde bulunma, yerel medyayı takip etme konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, ABD Koalisyon Güçleri dün Puntland bölgesinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik hava saldırısı düzenlemişti.