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ABD ve Çin, Kuzey Kore balistik füze tehdidini değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Çin mevkidaşı Yang Jiechi, Kuzey Kore’nin balistik füze tehdidine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve Çin, Kuzey Kore balistik füze tehdidini değerlendirdi

22 Şubat 2017 10:38

Tillerson ve Jiechi, dün yaptığı telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler yasağına rağmen tekrarlanan balistik füze testlerinden dolayı Kuzey Kore tarafından ortaya atılan tehdit üzerine ortak bir görüşte bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner’ın yaptığı açıklamada, Tillerson ile Jiechi’nin yaptığı telefon görüşmesinde yapıcı bir ilişkinin öneminin vurgulandığı belirtildi. Toner, açıklamada şunları söyledi:

"İki ülke, Kuzey Kore’nin bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadele etme ihtiyacı üzerinde anlaştı. İki lider, ekonomi, ticaret, terörle mücadele, yasa uygulama ve ulus ötesi suçla ilgili olası işbirliğini de görüştü."

Bu telefon görüşmesi, ABD ve Japonya’nın Kuzey Kore’yi nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeye çağırdıktan sonra yapıldı.

Etiketler: ABD, balistik füze, Çin, Kuzey Kore


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