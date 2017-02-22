Tillerson ve Jiechi, dün yaptığı telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler yasağına rağmen tekrarlanan balistik füze testlerinden dolayı Kuzey Kore tarafından ortaya atılan tehdit üzerine ortak bir görüşte bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner’ın yaptığı açıklamada, Tillerson ile Jiechi’nin yaptığı telefon görüşmesinde yapıcı bir ilişkinin öneminin vurgulandığı belirtildi. Toner, açıklamada şunları söyledi:

"İki ülke, Kuzey Kore’nin bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadele etme ihtiyacı üzerinde anlaştı. İki lider, ekonomi, ticaret, terörle mücadele, yasa uygulama ve ulus ötesi suçla ilgili olası işbirliğini de görüştü."

Bu telefon görüşmesi, ABD ve Japonya’nın Kuzey Kore’yi nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeye çağırdıktan sonra yapıldı.