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ABD ve Fransa askeri konvoyu Menbiç'e girdi

ABD ve Fransa askeri birliklerinin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiği bildirildi.

ABD ve Fransa askeri konvoyu Menbiçe girdi

01 Mayıs 2018 13:44
ABD ve Fransa askeri konvoyu Menbiç'e girdi - Tıkla İzle

Halep'in doğusundaki Kobani'de bulunan Amerikan üssünden çıkan ABD ve Fransa askeri konvoyu Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç şehrine girdiği bildirildi. 

Yerel kaynaklar, ABD ve Fransa askeri konvoyu 10 Humvees, kısa menzilli roketatar, radar ve iletişim ekipmanları taşıyan 3 kamyon ile ABD ve Fransız askerileri ve orta makineli tüfeklerini taşıyan 4 tekerlekli araçlardan oluştuğunu belirtti. Kaynaklar ayrıca, ABD ve Fransız askeri uçaklarının, Amerikan liderliğindeki DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon tarafından desteklenen ayrılıkçı milisler tarafından kontrol edilen bölgelerdeki üslerden Menbiç'e gitmeye hazırlandığını bildirdi.  

Muhamed El Mustafa
 

Etiketler: abs

 

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