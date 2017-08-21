ABD ve Güney Kore’den gövde gösterisi

ABD ve Kuzey Kore arasında, Pyongyang’ın geçen ay iki adet kıtalararası balistik füze denemesi yapması ve Guam Adası açıklarını vurma tehdidi sonrası gerginlik devam ederken, Güney Kore ile ABD ortak askeri tatbikatı başladı. ABD ile Güney Kore arasında 1953 yılında başlatılan karşılıklı savunma anlaşması gereği geleneksel hale gelen bu tatbikatta tank manevraları ve gerçek cephane ile atışların yapılmayacağı, askerlerin bilgisayar simülasyonları ile karar verme yeteneklerini test edeceği belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, askeri tatbikatların “Şu anda herhangi bir düzeyde müzakerelerin parçası olarak masada olmadığını” ve planlandığı şekilde ilerleyeceğini söyledi.

ABD’nin 17 bin 500 askerinin ve 50 bin Güney Kore askerinin katıldığı tatbikatların 10 gün sürmesi bekleniyor. ABD ve Güney Kore tatbikatların savunma amaçlı olduğunu vurguladı.