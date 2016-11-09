ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri kapsamında sandık başına giden seçmen kararını verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletini de kazanarak 274 delegeye ulaştı. Böylece Trump, başkan olabilmek için gerekli olan 270 delegeye ulaşarak ABD’nin yeni başkanı oldu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-Herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Clinton beni telefonla aradı. Bizi ve hepimizi tebrik etti. Ben de kendisini ve ailesini tebrik ettim. Çok sıkı bir mücadele oldu. Kendisi de çetin bir mücadele verdi.

"TÜM AMERİKA'NIN BAŞKANI OLACAĞIZ"

-Cumhuriyetçiler Demokratlar hepimizin bir araya gelme, birleşme zamanı. Her vatandaşıma şunun sözünü veriyorum. Bütün ABD’lilerin başkanı olacağım. Bu benim için çok önemli. Beni desteklemeyi tercih etmeyenlere gelince...Sizlerin yardımına başvuracağım ülkemize birlikte hizmet verelim diye.

-Bizim yürüttüğümüz aslında bir kampanya değil inanılmaz bir hareket. Ülkesini seven daha iyi bir gelecek isteyen insanlardan oluşan bir hareket bizimkisi.Birlikte çalışarak ülkemizi tekrar inşa edeceğiz

"HERKESE VE HER DEVLETE KARŞI ÇOK İYİ DAVRANACAĞIZ"

-Bizimle iyi anlaşmaya istekli olan uluslarla çok başarılı ilişkiler kurmayı planlıyoruz. ABD artık azıyla yetinmeyecek. En iyinin peşinde olacak. Ülkemizin kaderini yeniden elimize alıp bundan sonraki süreçte ülkemiz için güzel şeyler düşleyip yapacağız. Dünyaya da şöyle sesleniyorum: Evet ABD’nin çıkarları önplanda olacak ama herkesle ortak zemin arayacağız, ortaklık arayacağız çatışma değil