Diğer
Kategoriler

ABD’de 1 Mayıs kutlamalarında Trump protestosu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve hükümet politikaları protesto edildi.

ABDde 1 Mayıs kutlamalarında Trump protestosu

02 Mayıs 2018 10:06

ABD’de çeşitli şehirlerde göstericiler 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bir araya geldi. Gösterilerden en büyükleri Los Angeles ve New York’ta gerçekleşti. Akşam iş çıkış saatinde başta Union de Barrio (Semt Sendikası), Workers World Party (Dünya İşçiler Partisi), Witness for Peace Southwest (Güney Batı Barış Tanıkları) ve daha birçok sivil toplum kuruluşunun önderliğinde bir araya gelen yüzlerce protestocu Los Angeles Belediye Merkezi önüne yürüdü.

Yürüyüş sırasında “Birleşen insanlar asla yenilmezler”, “Trump’a hayır, ırkçılığa hayır” sloganları atan grup, işçi haklarına dikkat çekerken, 'hayalciler' ve belgesiz göçmen hakları konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Yürüyüşün sonunda Los Angeles Belediye Binası önüne gelen protestocular burada konuşmalar yaptı,

Konuşmalar esnasında sendika temsilcisi Fernando Ramirez, “Demokratik sendikalar, aşağıdan yukarı kurulmuş olanlardan bahsediyorum, haklarımızı savunuyorlar, bürokratlar değil” diyerek bugüne kadar kazanılmış, mesai ücretleri, sağlık hizmetleri, çalışma saatleri gibi tüm hakların sendikalar ve grevler ile kazanıldığını ifade etti.
Gösteriler sırasında bir grup Trump destekçisi de karşıt gösteri yapmaya ve 1 Mayıs göstericilerini provoke etmeye çalıştı. Kendilerini Birleşmiş Ulusal Vatansever Cephe (United National Patriot Front) olarak adlandıran grup ile 1 Mayıs göstericilerinin arasına giren polis olayların sözlü sataşmaların ötesine geçmesini engelledi.
Gösterilerin ardından grup olaysız şekilde dağıldı.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç