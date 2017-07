ABD’de 15 yılda 200 bin çocuk evlendirildi

ABD’de son yayınlanan kamu araştırmasına göre, 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklanırken, yasadaki boşluk nedeniyle evlendirilenler arasında 10 yaşında çocuklar da bulunuyor. Araştırmalara göre, bazı koşullarda reşit olmayanların evlenmesine onay veren yasadaki boşluklar nedeniyle 10 yaşındaki kız çocukları ile 11 yaşındaki erkekler listede en genç evlenenler olarak öne çıkıyor.



ABD genelinde yasal evlilik yaşı 18 olarak kabul edilse de her eyalette muvafakatname ya da hamilelik gibi reşit olmayanların evlenmesine izin veren bazı istisnalar yer alıyor. Mayıs ayında Jersey Valisi Chris Christie çocuk evlilikleri yasaklayan yasayı “geleneklere çatışma olur” gerekçesiyle imzalamamıştı. ABD’de 2000-2015 yılları arasında en az 207 bin 468 çocuk evlense de, en az 10 eyalet rakamları açıklamadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildiriliyor. 1995-2012 yılları arasında ise yaklaşık 3 bin 500 çocuk evlendi.

Araştırmayı yapan Unchained at Last şirketinin kurucusu Fraidy Reiss, sayıların düşündüğünden de fazla olduğunu ifade ederek, “Gerçek şu ki, kız çocukları 13 yaş kadar küçük yaşta ve yaşı büyük erkeklerle evleniyor” dedi.

En küçük gelin 10, en küçük damat 11 yaşında



Listede yer alan 10 yaşındaki 3 kız çocuğunun eşlerinin 24, 25 ve 31 yaşında olduğu ifade edilirken, en küçük damadın 11 yaşında olduğu ve 27 yaşında biriyle 2006 yılında evlendiği belirtildi. En küçük damadın Tennessee eyaletinde olduğu belirtildi.



Alaska, Louisiana ve Güney Carolina eyaletlerinde 12 yaşındakiler için evlilik izni verilirken, 11 eyalette ise yaş sınırı 13 yaş olarak belirlendi. 14 yaşından küçük binden fazla çocuğun ise evlilik izni olmadan evlendiği kaydedildi. Öte yandan, çocuk yaşta evlenenlerin yalnızca yüzde 14’ünün yine kendileri gibi çocuklarla evlendiği belirlendi. Çoğu çocuğun eşinin 19 ila 29 yaşları arasında olduğu aktarılırken, yüzde 60’ının eşinin ise 18 ila 20 yaşında olduğu bildirildi.



Alabama’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 74 yaşındaki biri ile Idaho’da ise 17 yaşındaki bir çocuğun ise 65 yaşında biri ile evlendiği aktarıldı.