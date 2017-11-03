ABD'de 370 bin dolar değerinde iPhone X çalındı

ABD'nin San Francisco eyaletindeki Apple mağazasının önünde park eden UPS (Birleşik Parsel Servisi)'in dağıtım aracından 370 bin dolar değerinde 300 adet iPhone X'in çalındığı bildirildi. Piyasaya sürülmeden önce çalınan İphone X'lerin polis raporuyla listelendiği ve seri numaralarının alındığı ifade edildi.

Polis, kargo aracı sürücüsü, aracını Stonestown Galleria alışveriş merkezinin önünde park edip kapılarını kilitlediğini belitti. Bir görgü tanığı, şüphelilerin aracın yanında park eden bir kamyonete kutular taşıdıklarını gördüğünü söyledi. Kargo şirketi, hırsızlığı soruşturan kolluk kuvvetleri ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan, hırsızların henüz yakalanmadığı açıklandı.