Diğer
Kategoriler

ABD'de 370 bin dolar değerinde iPhone X çalındı

ABD'nin San Francisco eyaletinde, 370 bin dolar değerinde 300 adet iPhone X'in kargo dağıtım aracından çalındığı bildirildi.

ABDde 370 bin dolar değerinde iPhone X çalındı

03 Kasım 2017 13:42

ABD'nin San Francisco eyaletindeki Apple mağazasının önünde park eden UPS (Birleşik Parsel Servisi)'in dağıtım aracından 370 bin dolar değerinde 300 adet iPhone X'in çalındığı bildirildi. Piyasaya sürülmeden önce çalınan İphone X'lerin polis raporuyla listelendiği ve seri numaralarının alındığı ifade edildi.

Polis, kargo aracı sürücüsü, aracını Stonestown Galleria alışveriş merkezinin önünde park edip kapılarını kilitlediğini belitti. Bir görgü tanığı, şüphelilerin aracın yanında park eden bir kamyonete kutular taşıdıklarını gördüğünü söyledi. Kargo şirketi, hırsızlığı soruşturan kolluk kuvvetleri ile birlikte çalıştıklarını belirtti.
Öte yandan, hırsızların henüz yakalanmadığı açıklandı. 

Etiketler: iPhone X, San Francisco

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç