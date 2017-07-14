ABD'de 4 gencin katili suçunu itiraf etti

Geçen hafta ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde kaybolan dört gencin katil zanlısı olarak gözaltına alınan 20 yaşındaki Cosmo Dinardo, savcılıktaki ifadesinde, dört genci kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Bensalem kentinde yaşayan 20 yaşındaki Cosmo Dinardo'ın aranan dört kişinin katili olduğu, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği açıklandı. Açıklamada, kayıp gençlerden 19 yaşındaki Dean Finocchiaro’nun toplu mezarda gömülü olduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Mark Sturgis (22), Tom Meo (21) ve 19 yaşındaki Jimi Taro'nun ise nerede gömülü olduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Yetkililer Cosmo Denardo' un işlediği Cinayetlere başkalarının katılmış olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. Diğer üç gencin nerede gömülü olduğu yerin araştırıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklandı.