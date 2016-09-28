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ABD’de 5 kişiyi öldüren Arcan'ın annesi: Biz bittik mahvolduk

ABD’de alışveriş merkezinde 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin’in dayısı İbrahim Çetin, olaydan hemen sonra ablası Hatice M.'nin kendisini arayarak, "Arcan 5 kişiyi öldürdü. Biz bittik mahvolduk, biz bir kedinin ölümüne dahi üzülen insanlarız, ben şimdi ne yapacağım" dediğini söyledi.

ABDde 5 kişiyi öldüren Arcanın annesi: Biz bittik mahvolduk

28 Eylül 2016 14:15

ABD'deki AVM saldırganı Çetin'in Adana'daki dayısı İbrahim Çetin, Arcan Çetin'in annesiyle birlikte 2003 yılında ABD'ye gittiğini belirterek, "Arcan o günden sonra bir daha Adana'ya gelmedi. Onu o günden sonra hiç görmedim. Ancak Arcan'ın annesi ve kız kardeşi bundan bir kaç yıl önce bir kez Adana'ya geldi. Kız kardeşim Mersin'de yaşayan annemi ABD'ye götürdü. Basında Arcan, Adana'ya geldi gitti yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Dayı Çetin, Arcan'ın cinayeti işledikten sonra uzun süredir görüşmediği kız kardeşinin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Telefonum çaldı baktığımda kız kardeşim arıyordu. Uzun süredir aramadığı için hemen açtım. Ablam ağlayarak bana, 'biz bittik mahvolduk, Arcan 5 kişiyi öldürdü. Arcan bizi bitirdi. Biz bir kedinin dahi ölümüne üzülürken Arcan burada 5 kişiyi öldürüp bizi mahvetti. Ben şimdi ne yapacağım' dedi. Bir süre daha telefonda olayı anlatırken telefon kesildi, bir daha görüşemedik" diye konuştu. Dayı İbrahim Çetin, Arcan'ın böyle bir olaya karışmasına anlam veremediklerini, aile olarak birinin tırnağına çöp batsa üzülen bir yapıya sahip olduklarını, bu olaydan dolayı da çok büyük üzüntü duyduklarını kaydetti. 

Fatih Keçe

Etiketler: ABD, Arcan Çetin


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