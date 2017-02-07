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ABD'de Adalet Bakanlığı tekrar vize yasağı istedi

ABD'de Adalet Bakanlığı, San Francisco’daki Temyiz Mahkemesine bilgi notu göndererek Trump’ın seyahat yasağının yeniden uygulanması istedi.

ABDde Adalet Bakanlığı tekrar vize yasağı istedi

07 Şubat 2017 11:50

Adalet Bakanlığı, ülkenin 45’inci Başkanı Donald Trump’ın seyahat yasağını savunarak yeniden uygulamaya girmesini talep etti. Adalet Bakanlığı, San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine 15 sayfalık bilgi gönderdi. Bakanlık, Trump'ın vize yasağının yeniden uygulamaya konmasını istedi. Metinde bunun “Müslümanları yasaklamak değil, başkanın otoritesini yasal olarak kullanması" olduğu savunuldu.

San Francisco’nun bugün alacağı karar merakla bekleniyor. Federal Savcı James Romart, Adalet Bakanlığı’nın cuma günü vize yasağını askıya alınması kararına itiraz başvurusunu reddetmişti.

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: ABD, Adalet Bakanlığı, vize


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