ABD’nin Washington eyaletinde bir alışveriş merkezinde 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı düzenlediği ifade edilen Türk kökenli Arcan Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılar, zanlının annesi ile bazı kurbanların yakınlarının katıldığı duruşmada 20 yaşındaki Çelik’in hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Çetin için mahkemeye 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendiği aktarılırken, Çetin’in her cinayet için 20 yıl yatacağı ifade edildi.

Savcılığın mahkemeye sunduğu belgelerde Çetin’in 5 kişiyi tüfekle öldürdüğünü itiraf ettiği yer alıyor. Polis ve mahkeme belgelerine göre Çetin’in, 5 kurbanı da bir dakika içinde öldürdüğü ardından da tüfeği kozmetik bölümünde bırakarak kaçtığı aktarıldı. Polis düzenlediği basın toplantısında Çetin’in kimliğinin kendisine eşlik eden aracın alışveriş merkezinin güvenlik kamerasında tespit edilmesinin ardından belirlendiğini duyurdu.

Çetin’in üvey babası zanlının ruh sağlığının bozuk olduğunu kaydetti. Türkiye’de doğduğu ifade edilen Çetin’in ABD’de yasal oturma izninin bulunduğunu açıklayan yetkililer, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ama tüm olasılıkların değerlendirildiğini duyurdu. Yetkililer, Çetin’in sosyal medya hesabında Adolf Hitler, terör örgütü DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi ve İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hameney’in fotoğraflarının yer aldığını belirtti.

Cuma günü alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıda 3 kadın, bir erkek ve bir de genç kız öldürülmüştü. Arcan Çetin, Cumartesi günü Burlington’daki saldırıdan 24 saat sonra yaklaşık 40 dakika mesafedeki Oak Harbor’da yakalanmıştı.