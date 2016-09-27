Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » ABD’de alışveriş merkezine saldırıyı gerçekleştiren Çetin, suçlamaları kabul etti

ABD’de alışveriş merkezine saldırıyı gerçekleştiren Çetin, suçlamaları kabul etti

ABD’nin Washington eyaletinde bir alışveriş merkezinde 5 kişinin öldürüldüğü olayın zanlısı 20 yaşındaki Arcan Çelik, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

ABDde alışveriş merkezine saldırıyı gerçekleştiren Çetin, suçlamaları kabul etti

27 Eylül 2016 11:11

ABD’nin Washington eyaletinde bir alışveriş merkezinde 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı düzenlediği ifade edilen Türk kökenli Arcan Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılar, zanlının annesi ile bazı kurbanların yakınlarının katıldığı duruşmada 20 yaşındaki Çelik’in hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Çetin için mahkemeye 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendiği aktarılırken, Çetin’in her cinayet için 20 yıl yatacağı ifade edildi.

Savcılığın mahkemeye sunduğu belgelerde Çetin’in 5 kişiyi tüfekle öldürdüğünü itiraf ettiği yer alıyor. Polis ve mahkeme belgelerine göre Çetin’in, 5 kurbanı da bir dakika içinde öldürdüğü ardından da tüfeği kozmetik bölümünde bırakarak kaçtığı aktarıldı. Polis düzenlediği basın toplantısında Çetin’in kimliğinin kendisine eşlik eden aracın alışveriş merkezinin güvenlik kamerasında tespit edilmesinin ardından belirlendiğini duyurdu.
Çetin’in üvey babası zanlının ruh sağlığının bozuk olduğunu kaydetti. Türkiye’de doğduğu ifade edilen Çetin’in ABD’de yasal oturma izninin bulunduğunu açıklayan yetkililer, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ama tüm olasılıkların değerlendirildiğini duyurdu. Yetkililer, Çetin’in sosyal medya hesabında Adolf Hitler, terör örgütü DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi ve İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hameney’in fotoğraflarının yer aldığını belirtti.

Cuma günü alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıda 3 kadın, bir erkek ve bir de genç kız öldürülmüştü. Arcan Çetin, Cumartesi günü Burlington’daki saldırıdan 24 saat sonra yaklaşık 40 dakika mesafedeki Oak Harbor’da yakalanmıştı. 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!