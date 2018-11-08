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ABD'de bara silahlı saldırı

ABD'de bara silahlı saldırı
ABD'de bara silahlı saldırı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi.

Kaliforniya eyaletinin Thousand Oaks ilçesinde Borderline Bar & Grill adlı bara silahlı saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı anında bardaki müşterilerin masaların altına gizlendiği, korkulu anlar yaşandığı öğrenildi. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine ambulansların ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Operasyonunun devam ettiği öğrenildi.
 

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