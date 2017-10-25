ABD'de bir üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Grambling State Üniversitesinde üniversite yurtlarına yakın bir bölgede meydana gelen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Üniversitenin İletişim Müdürü Will Sutton yaptığı açıklamada, üniversitenin yurtlarının bulunduğu bölgenin dışında Monquiarious Caldwell ve Earl Andrews adlı kişilerin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Hayatını kaybedenlerden Earl Andrews'un okulda öğrenci olduğu, Monquiarious Caldwell'in ise üniversitede öğrenci kaydının bulunmadığı bildirildi.