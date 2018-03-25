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ABD'de ‘çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçlarında korkunç rakamlar

Dünyada gelişmiş ülkelerde ‘çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçunun en fazla görüldüğü ülkenin ABD olduğu ortaya çıktı.

ABDde çocuk istismarı ve tecavüz suçlarında korkunç rakamlar

25 Mart 2018 10:01

Ulusal Mahremiyet ve Cinsel Şiddet Araştırması verilerine göre, ABD’de 22 milyondan fazla kadın, hayatında en az bir kez tecavüze uğruyor. Her yıl 1 milyon 270 bin kadının tecavüze uğradığı ülkede, bu kişilerin yüzde 12,3’ünün ilk tecavüze uğradıklarında 12 yaşından küçük oldukları, yüzde 29,9’unun ise 12-17 yaşlarında olduğu belirlendi. 

Bir diğer araştırmaya göreyse, ABD’de lise öğretimi alan çocuklardan da yüzde 8’i istemedikleri bir cinsel ilişkiye zorlanıyor. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yüzde 34,2’si aile bireylerinden, yüzde 58,7’si tanıdık kişilerden oluşuyor.

Ceza yok gibi 

Ülkede tecavüz zanlılarının sadece yüzde 6’sı nezarethânede bir gece geçiriyor, 16 kişiden 15’i ise hemen salınıyor.

Polis şiddeti 

Ülkede bu denli taciz ve tecavüz vakası yaşanmasına ve suçluların neredeyse ceza almamasına rağmen, ABD polisinin 2017 ‘şiddet raporu’ ise ürkütücü boyutlarda. Buna göre ABD’de, 2017’nin 365 gününden sadece 14’ünde herhangi bir insan polisler tarafından öldürülmedi. Geçen yıl ülkede tam bin 129 insan polisler tarafından öldürüldü.

Çocuk evlilikleri 

Bir diğer ürkütücü rakamsa çocuk evlilikleri noktasında. ABD’de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.  

Etiketler: ABD, çocuk istismarı

 

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