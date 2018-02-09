ABD’de Demokrat Parti yöneticileri Türk işadamı liderliğinde buluştu

Amerika’da yaşayan başarılı Türk işadamı Murat Güzel, Demokratik Parti’nin seçilmiş yöneticilerinin oluşturduğu birliğin başkanlığına getirildi. 12 seçilmiş Demokrat Partili, Amerika’da yaşayan başarılı Türk işadamı Güzel’in başkanlığı altında buluştu.

Demokratik Parti’den seçilen Lehigh ve Northhampton idari bölgelerinin anlaşamayan başkanları, Türk işadamı Güzel’in çabalarıyla bir araya geldi. İki idari yönetici, 4 belediye başkanı, 6 il meclis üyesi ve iki bölge Demokratik Parti lideri, “Lehigh Valley Democratic Progressive Coalition” çatısı altında bir araya geldi. Kurumun başkanlığına da işadamı Murat Güzel getirildi.

“Etkin olmamız lazım”

Danışma kurulu ve yönetim kurulunun yer aldığı oluşumun başkanlığını bir Türk-Amerikalı olarak üstlenmekten büyük gurur duyduğunu belirten Türk işadamı Murat Güzel, ‘’Amerika’da yaşayan Türkler olarak parti ayırımı gözetmeksizin bu tip kurumlarda görev almamız ve politikada etkin olmamız lazım” dedi.

Güzel, 13 kişiden oluşan yönetim kurulunda öncelikli amaçlarının Kasım 2018’de yapılacak seçimlere hazırlık yapmak ve iki bölge arasında uyumlu çalışmayı sağlamak olduğunu söyledi.

İki idari bölge arasında koordine olmanın seçimlerde çok önemli olduğunun altını çizen Murat Güzel, “İki bölgedeki adayların uyumsuzluğu neredeyse seçimleri kaybetmemize neden olacaktı. Ancak son dakika bir araya gelip bir koordinasyon merkezi kurarak seçimlere odaklandık ve kazandık. Bu başarı benim iki bölge arasındaki sorunları çözmemde büyük bir faktör olarak görüldü. Seçim sonrası da bu koordinasyonun devamına ve bundan sonraki seçimlere de aynı anlayışla hazırlanmamın önemi ortaya çıktı. Benim de başkan olarak seçilmemde bu çalışmaların bir karşılığı olarak görüyorum’’ diye konuştu.

Kasım 2017 seçimlerinde Lehigh County yönetimine seçilen Phillips Armstrong ise seçim sonrası Demokratik Partililere yaptığı konuşmada, Başkan Güzel’e teşekkür ederek, “Yardımları olmasa seçilemezdim” dedi.

Pensilvanya’nın büyük idari bölgelerinden olan Lehigh’ın 2018 yıllık bütçesinin 865 milyon Dolar, Northhampton bölgesinin ise 402 milyon Dolar civarında olduğu açıklandı.

Bu arada; Amerikan vatandaşı olan göçmenleri daha aktif şekilde politik sistemin içine çekmek amacıyla altı ay önce Demokratik Parti içinde kurulan “New American Caucus’un da başkanlığına Türk iş adamı Murat Güzel getirildi. Başkan Güzel, yeni oluşumu özellikle Amerika'daki seçimlerde büyük önem taşıyan Ohio, Florida, Michigan eyaletlerinde de hayata geçireceklerini söyledi.