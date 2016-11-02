Toplantıya 13 kişilik yetkililerin yanı sıra Amerika Türk Toplulukları Birliği Başkanı Savaş Şahin, New York Giresunlular Derneği Yönetim Kurulu üyesi İzzet Cebeci ve yaklaşık 250 öğrenci velisi katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Huntington Eğitim Müdürü Eric Geringswald, ilçede Müslüman nüfusunun arttığını, Müslüman çocuklar için dini bayramlarında okullarının resmi tatil olması gerektiğini söyledi.

Salonda bulunan öğrenci velileri de Müslümanların dini bayramlarında okulların resmi tatil olması gerektiği yönünde görüşlerini belirtti.

ATTB Başkanı Savaş Şahin yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyledi. Şahin, "United State kanunlarında eğitimin bir sezonda en az 180 ders günü olması gerektiği doğrudur ama her milli eğitim müdürlüğü birkaç gün erken başlama veya geç bitirme yetkilerinde olduğu için bu bir bahane olamaz. State sınav günlerinin tatil günlerine denk gelmesi mümkün değil çünkü New York'un merkezinde ve bazı ilçelerinde 2015 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günlerin resmi tatil kabul edildiği için State sınavlarının bugünlere denk gelmesi mümkün değildir" dedi.

ABD'de dini özgürlüğün anayasayla korunduğunu hatırlatan Şahin, "Çocuklarımızın bu bayramlarda resmi olarak tatil yapmaları gerekir. Destek olan başta müdür Eric Geringswald ile yetkililerin hepsine ve buraya gelen öğrenci velilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aralık veya Ocak ayında yapılacak toplantıda oylamaya sunulacak olan tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

