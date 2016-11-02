Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » ABD’de dini bayramların tatil edilmesi için çalışmalar başladı

ABD’de dini bayramların tatil edilmesi için çalışmalar başladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinin Long Island-Huntington semtinin yöneticileri ve milli eğitim yetkilileri, Amerika Türk Toplulukları Birliği (ATTB) ve diğer İslam ülkelerinin STK yetkilileri öncülüğünde okulların Ramazan ve Kurban Bayramlarında tatil olması için toplantı yaparak hazırlanan tasarıyı yetkililere sundu.


02 Kasım 2016 15:49

Toplantıya 13 kişilik yetkililerin yanı sıra Amerika Türk Toplulukları Birliği Başkanı Savaş Şahin, New York Giresunlular Derneği Yönetim Kurulu üyesi İzzet Cebeci ve yaklaşık 250 öğrenci velisi katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Huntington Eğitim Müdürü Eric Geringswald, ilçede Müslüman nüfusunun arttığını, Müslüman çocuklar için dini bayramlarında okullarının resmi tatil olması gerektiğini söyledi.
Salonda bulunan öğrenci velileri de Müslümanların dini bayramlarında okulların resmi tatil olması gerektiği yönünde görüşlerini belirtti.

ATTB Başkanı Savaş Şahin yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyledi. Şahin, "United State kanunlarında eğitimin bir sezonda en az 180 ders günü olması gerektiği doğrudur ama her milli eğitim müdürlüğü birkaç gün erken başlama veya geç bitirme yetkilerinde olduğu için bu bir bahane olamaz. State sınav günlerinin tatil günlerine denk gelmesi mümkün değil çünkü New York'un merkezinde ve bazı ilçelerinde 2015 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günlerin resmi tatil kabul edildiği için State sınavlarının bugünlere denk gelmesi mümkün değildir" dedi.

ABD'de dini özgürlüğün anayasayla korunduğunu hatırlatan Şahin, "Çocuklarımızın bu bayramlarda resmi olarak tatil yapmaları gerekir. Destek olan başta müdür Eric Geringswald ile yetkililerin hepsine ve buraya gelen öğrenci velilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aralık veya Ocak ayında yapılacak toplantıda oylamaya sunulacak olan tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
 

Etiketler: ABD


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!