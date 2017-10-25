ABD'de dükkan sahibi olma fırsatı

Almanya’da faaliyet gösteren ve bir çok projeye imza atan Akpınar Sirketler Grubu şirketlerinden olan GAOK Invest LLC tarafından 230 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Breeze De Mar projesi 2018 yılı Aralık ayında tamamlanacak. Yatırım yapmak isteyenlere fırsat sunan şirket, projede yer alan dükkanları yüzde 50 hisse satışa sundu.

Yatırımcılar için satışa sunulan proje ile ilgili bilgi veren GAOK Invest LLC CEO’su Gürkan Akpınar, Türkiye’de gerçekleştirilen tanıtım sonrasında, Türkiye ve Avrupa ülkelerinden yoğun bir talep gördüklerini ve kısa süre içerisinde yüzlerce daire satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayrıca Akpınar, “Yılın 12 ayı sıcak iklimiyle, Florida Orlando’nun Amerika’nın en çok turist çeken bölgelerin başında geliyor. Türkiye’deki gayrimenkul yatırımcılarına uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla Amerika’da yatırım gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Amerika’nın önemli merkezlerinden Kennedy Space Center, Disneyland, NASA Uzay Üssü gibi Orlando’nun outlet alışveriş ve eğlence merkezlerinin tam ortasındaki 900 bin metrekarelik alandaki Breeze de mar gayrimenkul projesi, yatırımcılar peşin alımların yanında isterlerse yüzde 20’si peşin olmak üzere 5 yıldan 30 yıla kadar uzanan süre içinde GAOK Invest LLC’in sunduğu mortgage seçeneklerinden yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Projenin ödemeleri kapsamında; taksitle ABD’de konut alanların mortgage taksitleri yüzde 7 garantili kira gelirlerinden düşüleceğini ve buradan kalan kısım da hesaplarına yatırılacağını kaydeden Akpınar, "Bu ödemeler inşaatın tamamlanmasından sonra yapılacak tapu devri ve kiralamadan sonra başlayacak. Projeye yatırım yapanlara GAOK Invest LLC olarak yatırım miktarına göre yıllık yüzde 7 oranında net kira geliri sağlayacağız" dedi.