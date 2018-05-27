ABD’de evsizlere destek gösterisi

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı 2017 Ocak verilerine göre en az yarım milyon kişinin evsiz olduğu ABD’de evsizlerin sadece yüzde 65’i kurulan barınaklardan faydalanabiliyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen kira fiyatlarının yüksek olması ve temel yaşam giderlerinin maliyetinin aylık gelirden daha hızlı artması nedeniyle sokaklarda yaşayanların sayısı hızla artıyor. 2017 Mart ayında sokakta yaşayanlara yönelik programların finansmanı için yeni vergiler koyulan Los Angeleas’da sokakta yaşayanların tekrar toplumda üreten bireyler olması için programlar düzenleniyor. Ayrıca yeterli altyapı ve sağlık koşulları sağlanmadan oluşan toplu çadır bölgelerini de temizlemeyi hedefleyen Los Angeles yönetimi, yakın zamanda Korean Town bölgesinde sokakta yaşayanların sağlık, danışmanlık gibi hizmetler alabileceği, diğer kişilerin de çeşitli programlar yardımı ile sabit konutlara yerleştirilebileceği, “köprü” görevi görecek geçici bir yaşam barınağı oluşturma kararı aldı.

Ancak karar bölgede yaşayanları ikiye böldü. Bir grup kurulacak olan bu bölgenin özellikle temizlik ve güvenlik anlamında çevreyi etkileyeceğini, konut fiyatlarını düşüreceğini belirterek planı protesto ederken, sivil toplum örgütleri ise karara destek gösterisi düzenledi. Düzenlenen gösteride “Şimdi söyle, yüksek sesle söyle, barınağı burada istiyoruz de”, “Korean Town herkesindir” ve “Korean Town için barınak, komşularımızı yüzüstü bırakmayacağız” sloganları atıldı. Gösteriye katılanlar, yanlarında getirdikleri 50'den fazla çadırı kurarak sokakta yaşayanların durumuna dikkat çekti ve kısa sürede çözüm bulunmaması halinde zorunlu olarak kaldırımlarda kurulan çadırlar ile sorunun nerelere gelebileceğini gösterdi.

Gösterinin ardından çadırlar ve toplanan yiyecek ile hijyen malzemeleri evsizlere hediye edildi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

