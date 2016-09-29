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ABD’de feci tren kazası: 3 ölü, 100’den fazla yaralı

ABD’de banliyö treninin istasyona yaklaştığı sırada raydan çıkarak yolcuların beklediği alana çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi de yaralandı.

ABDde feci tren kazası: 3 ölü, 100den fazla yaralı

29 Eylül 2016 18:27
ABD’de feci tren kazası: 3 ölü, 100’den fazla yaralı - Tıkla İzle

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Hoboken kentinde bir banliyö treni istasyona yaklaştığı sırada raydan çıkarak yolcuların beklediği alana çarptı. Yolcuların kazanın şiddetiyle ezilen vagonlarda sıkıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla da kişi hayatını kaybetti. 20 adet ambulans olay yerine sevk edilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekipleri de vagonlarda sıkışan yolcuları kurtarmaya çalışıyor. Çarpmanın etkisiyle istasyonun çatısı çöktü.

Kaza sırasında istasyonda bekleyen Ben Fairclough trende olmadığını kazadan kısa bir süre sonra istasyona geldiğini kaydederek, insanların camlardan dışarıya çıkmaya çalıştığını ve çok sayıda yaralı olduğunu söyledi. Kaza nedeniyle Hoboken istasyonundaki seferler durduruldu. 

Etiketler: ABD, tren kazası


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