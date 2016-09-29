ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Hoboken kentinde bir banliyö treni istasyona yaklaştığı sırada raydan çıkarak yolcuların beklediği alana çarptı. Yolcuların kazanın şiddetiyle ezilen vagonlarda sıkıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla da kişi hayatını kaybetti. 20 adet ambulans olay yerine sevk edilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekipleri de vagonlarda sıkışan yolcuları kurtarmaya çalışıyor. Çarpmanın etkisiyle istasyonun çatısı çöktü.

Kaza sırasında istasyonda bekleyen Ben Fairclough trende olmadığını kazadan kısa bir süre sonra istasyona geldiğini kaydederek, insanların camlardan dışarıya çıkmaya çalıştığını ve çok sayıda yaralı olduğunu söyledi. Kaza nedeniyle Hoboken istasyonundaki seferler durduruldu.