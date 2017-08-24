ABD'de general heykelleri siyah örtüyle kapatıldı

Virginia eyaletinin Charlottesville kenti belediye meclisi, gösteriler sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu yaşamını yitiren Heather Heyer'in tutulan yası kapsamında, heykellerin siyah kumaşla kaplanmasını oy birliğiyle kabul etmişti. Charlottesville kentinde, gerginliğin yer yer devam ettiği de belirtildi. Charlottesville'deki ırkçı göstericilerin gerginliği tırmandırmadan yana oldukları belirtiliyor.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında 2’si polis 3 kişi hayatını kaybetmiş, 40'ın üstünde kişi de yaralanmıştı. Olay, ülke genelinde beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve neo-Nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına neden olmuştu.

Hasan Çelik

