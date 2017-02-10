Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » ABD'de göç yasağı kararı | Temyiz mahkemesinden Trump’ın göç yasağıyla ilgili karar geldi

ABD'de göç yasağı kararı | Temyiz mahkemesinden Trump’ın göç yasağıyla ilgili karar geldi

7 Müslüman ülkenin vatandaşı ABD'ye girebilecek mi? ABD'de temyiz mahkemesi göçmen yasağı kararını verdi. Temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağını iptal etti.

ABDde göç yasağı kararı | Temyiz mahkemesinden Trumpın göç yasağıyla ilgili karar geldi

10 Şubat 2017 10:59

ABD'de temyiz mahkemesi göçmen yasağı kararını verirken, 9. Yargıtay Mahkemesi alt mahkemenin aldığı bu kararı engellemeyeceğini belirtti.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, attığı kızgın tweetlerinde ise ülkenin risk altında olduğunu ve bu yasal düzenlemenin zorunlu olduğunu öne sürdü. Ancak 3-0 oy birliğiyle mahkeme terör tehdidi nedeniyle yasağı tekrar uygulamayı haklı görmediğini açıkladı.

MAHKEME NEDEN RED KARARI VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Mahkeme red kararını üç maddeyle gerekçelendirdi;

İlk olarak, bu ülkelerden giriş yapan yabancı kişilerin bir terörist olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

İkinci olarak, ulusal güvenlik konusunda seçilmiş başkanın politikaları yürürlüğe koyma yetkisinin olduğunu dile getirdi.

Son olarak ise bu yasak halkın seyahat özgürlüğü kapsamında ailelerin ayrılmasından ve ayrımcılığa maruz kalması gibi bir sonuca neden olur.

Karar İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli halkların ülkeye vizeyle giriş yapabileceklerini söylüyor.

NİHAİ KARARI YARGITAY VERECEK

Dava, şimdi yüksek ABD Yargıtay Mahkemesinde. Nihai karar burada verilecek. 

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: göç yasağı, temyiz mahkemesi, Trump


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!