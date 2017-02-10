ABD'de temyiz mahkemesi göçmen yasağı kararını verirken, 9. Yargıtay Mahkemesi alt mahkemenin aldığı bu kararı engellemeyeceğini belirtti.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, attığı kızgın tweetlerinde ise ülkenin risk altında olduğunu ve bu yasal düzenlemenin zorunlu olduğunu öne sürdü. Ancak 3-0 oy birliğiyle mahkeme terör tehdidi nedeniyle yasağı tekrar uygulamayı haklı görmediğini açıkladı.

MAHKEME NEDEN RED KARARI VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Mahkeme red kararını üç maddeyle gerekçelendirdi;

İlk olarak, bu ülkelerden giriş yapan yabancı kişilerin bir terörist olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.

İkinci olarak, ulusal güvenlik konusunda seçilmiş başkanın politikaları yürürlüğe koyma yetkisinin olduğunu dile getirdi.

Son olarak ise bu yasak halkın seyahat özgürlüğü kapsamında ailelerin ayrılmasından ve ayrımcılığa maruz kalması gibi bir sonuca neden olur.

Karar İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli halkların ülkeye vizeyle giriş yapabileceklerini söylüyor.

NİHAİ KARARI YARGITAY VERECEK

Dava, şimdi yüksek ABD Yargıtay Mahkemesinde. Nihai karar burada verilecek.

Muhammed Mollaoğlu