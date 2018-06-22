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ABD’de göçmen bir çocuğun acı hikayesi Time dergisine kapak oldu

Amerikan Time dergisi son baskısında ABD Başkanı Donald Trump’ın insanlığa kayıtsız kaldığını belirterek ağlayan Honduraslı çocuğu Trump’la birlikte kapakta kullandı.

ABDde göçmen bir çocuğun acı hikayesi Time dergisine kapak oldu

22 Haziran 2018 10:13

ABD’nin haftalık haber dergisi Time son baskısında, Trump’ı insanlığın karşısında kayıtsız kalmakla suçladı. Ünlü Time dergisi, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırını yasa dışı geçen göçmen aileleri etkin bir şekilde ayıran politikası, Amerika'nın ahlaki ve insancıl değerlerine büyük ölçüde zarar verdiği gerekçesiyle göçmen ailelerin sembolü haline gelen, ağlayarak anne ve babasını arayan 2 yaşındaki Honduraslı göçmen kız çocuğunun fotoğrafını Trump’la birlikte kapakta kullandı. Dergi Trump’a 'Ne tür bir ülkeyiz biz? diye sordu. 

Ödüllü fotoğrafçı John Moore tarafından çekilen simgesel fotoğrafta hıçkırarak ağlayan bir çocuk yer alıyor. Dergi, "Amerika'ya hoşgeldin" başlığıyla Texas'ta gözaltında tutulan annesi için ağlayan iki yaşındaki Honduraslı kızın hikayesini paylaştı. 

ABD’nin, Bağımsızlık Günü haftasında gazete bayilerinde olacak olan Time dergisi, Trump yönetiminin sözde "sıfır tolerans" politikası, binlerce insanın sınırı geçtikten hemen sonra federal görevliler tarafından gözaltına alınmasının ardından yaşananları yansıtıyor.  

Hasan Çelik
 

 

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