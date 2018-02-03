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ABD’de gripten 16 kişi daha hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Göç Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 16 kişinin daha grip sonucunda öldüğü bildirildi.

ABDde gripten 16 kişi daha hayatını kaybetti

03 Şubat 2018 11:21

ABD’nin 49 eyaletinde grip teşhisiyle hastaneye yatan 16 kişinin daha hayatını kaybettiği ve gripten ölenlerin sayısının son 4 ayda 53 kişi olduğu açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mevsim nedeniyle H3N2’nin olma olasılığının çok yüksek olduğu duyuruldu. H3N2 virüsünün daha komplikasyonlara, hastaneye yatış ve ölümlere neden olduğu bilinen kötü huylu ve bulaşıcı bir virüs olduğu belirtildi. Ekim ayından bu yana hastanelerde buna bağlı hasta sayısının her gün arttığı belirtilirken, ülke genelinde 49 eyalette grip tedavisi gören 16 hastanın daha ölümüyle sonuçlandığı açıklandı.

Doktorlar, en son yapılan izleme verilerine göre grip hastalığının bu yılki mevsiminde son yıllara göre en kötü ve en yüksek durumun yaşandığını, ülkenin genelinde yaygın olarak arttığını duyurdu.

Öte yandan uzmanlar, grip virüsü aşı ve testlerinin yeterli derecede yapılması gerektiğini belirtiyor. 

Hasan Çelik

 

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