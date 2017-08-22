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ABD'de güneş tutulması ekonomiye katkı sağladı

ABD'de yaşanan güneş tutulmasının ekonomiye katkısının milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

ABDde güneş tutulması ekonomiye katkı sağladı

22 Ağustos 2017 09:40

ABD'de aylardır hazırlıkları yapılan güneş tutulmasının ABD ekonomisine gözlük satışlarından milyonlarca dolar getirisi olduğu belirtildi. ABD genelinde bazı eyaletlerinde gözlükler bedava dağıtılırken, bazı eyaletlerde güneş tutulması için özel üretilen gözlüğün tanesi 70 dolara alıcı buldu. Son iki gün içerisinde gözlük bulmanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Güneş tutulmasını tahmini 250 milyon kişinin izlediği belirtilirken, gözlük satışlarından ABD ekonomisine milyonlarca dolar girdiği açıklandı. 

Hasan Çelik

Etiketler: ABD, Güneş tutulması


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