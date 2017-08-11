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ABD'de güneş tutulması net izlenebilecek

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından 21 Ağustos'ta beklenilen güneş tutulması ile ilgili açıklama yapıldı.

ABDde güneş tutulması net izlenebilecek

11 Ağustos 2017 10:27

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD'de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı. ABD'nin belirli eyaletlerinden izlenecek güneş tutulmasının 2 ile 3 dakika arasında görünebileceği belirtildi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuruldu. Bazı eyalet yöneticileri ise 18 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri arasında üç gün halka açık park alanlarında ve ücretsiz güneş gözlükleri dağıtılacağını belirterek, şehirlerde üç gün boyunca festivaller düzenleneceğini açıkladı. 


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