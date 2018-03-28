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ABD’de hapishanesinden firar

ABD’nin İndiana eyaletinde bulunan hapishanesinden bir mahkum firar etti.

ABDde hapishanesinden firar

28 Mart 2018 23:53

 ABD’nin İndiana eyaletinde bulunan Porter County hapishanesine tutuklu olarak getirilen Michael Maldonado isimli bir mahkum, güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak firar etti. Polis aracının arka koltuğundan ön koltuğuna geçerek araçtan dışarı çıkan Maldonado’nun, o esnada kapanmakta olan garaj kapısının altından firar ettiği tespit edildi. Mahkum kaçmasından kısa bir süre sonra güvenlik memurlarının havadan ve karadan yürüttükleri arama çalışmaları sonucu tekrar yakalandı. 

Firarı bugün duyuran Porter County Şerif Departmanı firarın nasıl gerçekleştiğine dair bir video da yayınladı. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

 

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