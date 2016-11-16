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ABD'de havalimanında silahlı saldırı

ABD'nin Oklahoma eyaletine havalimanına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABDde havalimanında silahlı saldırı

16 Kasım 2016 00:10

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Will Rogers Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen saldırı sonucunda bir kişi yaralanırken havalimanı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Oklahoma Polis Teşkilatı Genel Sekreteri Paco Balderrama gazetecilere verdiği demeçte, bir otoparkta ateş edildiğini ve saldırganın durumuyla ilgili veya ateş etmeye neden olan olayla ilgili hiçbir bilgi bulunmadığını söyledi.

Şehir polisi operasyon devam ederken insanlara havaalanından uzak durmaları uyarısında bulundu.

Etiketler: ABD, silahlı sandırı


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