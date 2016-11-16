ABD'nin Oklahoma eyaletinde Will Rogers Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi. Meydana gelen saldırı sonucunda bir kişi yaralanırken havalimanı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Oklahoma Polis Teşkilatı Genel Sekreteri Paco Balderrama gazetecilere verdiği demeçte, bir otoparkta ateş edildiğini ve saldırganın durumuyla ilgili veya ateş etmeye neden olan olayla ilgili hiçbir bilgi bulunmadığını söyledi.

Şehir polisi operasyon devam ederken insanlara havaalanından uzak durmaları uyarısında bulundu.