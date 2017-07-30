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ABD’de Hıristiyan kadın Müslüman oldu

ABD’nin New York eyaletinde Jasmine adlı Hıristiyan kadın, camiye giderek Müslüman oldu.

ABDde Hıristiyan kadın Müslüman oldu

30 Temmuz 2017 12:14

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde camiye müracaat eden Alman asıllı Amerikan vatandaşı Jasmine Kudaibergen, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Brooklyn Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Kudaibergen, kendi arzusuyla Müslüman olmak için İslam’ı araştırdığını, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

New York’ta yaşayan 30 yaşındaki Kudaibergen, “Bir süredir arayış içindeydim. Allah razı olsun New York Eyüp Sultan Camii İslam dini hakkında bilgiler verdi. Elhamdülillah Müslümanım” dedi. Cami imam hatibi İbrahim Yavaş'ın eşi Sümeyye Sultan Yavaş ile katıldığı ihtida töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İbrahim Yavaş, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra Müslüman olan Kudaibergen’a ihtida belgesi ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. 

Candemir Sarı

Etiketler: ABD, Hıristiyan kadın, müslüman


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