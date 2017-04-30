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ABD’de hortum: 5 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

ABDde hortum: 5 ölü

30 Nisan 2017 10:53
ABD’de hortum: 5 ölü - Tıkla İzle

ABD’nin Teksas eyaletinin doğusunda çok sayıda hortum görüldü. Yetkililer, hortum nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de hastanelik olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin Dallas’a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Canton bölgesinde olduğunu aktaran yetkililer, can kayıplarının bazılarının sabaha doğru yaşandığını bildirdi.

Teksas'ın doğusunda bulunan 3 hastanenin 48 yaralıyı tedavi ettiğini aktaran yetkililer, bunlardan birinin durumunun kritik olduğunu diğer hastanın ise hafif şekilde yaralandığını dile getirdi. 2 hastanın tedavisinin ise bir başka hastanede sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan bölge genelinde de ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bazı evler tahrip olurken, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği öğrenildi.

Etiketler: ABD, hortum


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