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ABD'de Hristiyan kadın Müslüman oldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Shackira Ruyes adlı Hristiyan kadın, Müslüman oldu.

ABDde Hristiyan kadın Müslüman oldu

07 Kasım 2017 09:35

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Levittown kentinde, Shackira Ruyes adlı Hristiyan kadın, Tamca Yunus Emre Camii'ne giderek Müslüman oldu. Amerika Birleşik Devletlerinin Pensilvanya eyaletinde camiye müracaat eden Dominik Cumhuriyeti asıllı Amerikan vatandaşı Shackira Ruyes, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra Nisa ismini aldı.

Levittown Tamca Yunus Emre Camii’nde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Shackira Ruyes, kendi arzusuyla Müslüman olduğunu açıkladı. Nisa, İslam'ı araştırdığını ve İspanyolca yazılımlı Kur'an-ı Kerim okuduğunu, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Shackira Ruyes, "Bir süredir arayış içindeydim. Allah razı olsun pizzacı Danış Okur’la tanıştıktan sonra, her konuda yardım istedim ve büyük bir heyecanla Tamca Yunus Emre Camii'ne geldim, Elhamdülillah Müslümanım" dedi.

Pensilvanya Levittown Tamca Yunus Emre Cami imam hatibi Ahmet Babur, eşi Ayşe Babur ve Danış Okur’un katıldığı ihtida töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ahmet Babur, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Shackira Ruyes'e ihtida belgesini takdim ettikten sonra bir de Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Müslüman olan 28 yaşındaki Nisa Ruyes’e her türlü desteğin ve din eğitiminin Tamca Yunus Emre Camii’nde Ayşe Babur tarafından düzenli olarak verileceği açıklandı. 

Hasan Çelik
 

Etiketler: ABD

 

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