ABD halkı aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratların başkan adayı Hilary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında karar verecek. Aynı zamanda halk ABD Kongresinin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyesi bulunan Senatonun üçte biri ve bazı vekiller için de oy kullanacak. Doğusu ile batısı arasında 3 saat farkı bulunan ülkede oy kullanma işlemi ise, eyaletlerin yer aldığı saat dilimine göre değişecek. İlk sandıkların ise TSİ 03:00’dakapanması bekleniyor. 230 milyon kayıtlı seçmenin bulunurken, erken oy kullanma sistemi sayesinde seçmenin bir kısmının oy kullandığı ifade ediliyor. Bugünkü seçimlerde yaklaşık 150 milyonun oy kullanması bekleniyor.

Seçim kampanyası boyunca sıra dışı açıklamalarla dikkat çeken Trump ile kişisel postalarıyla gündemden hiç düşmeyen Hilary Clinton arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Clinton ve Trump, seçim sonuçlarını seçim kampanyalarının merkezleri olan New York’ta takip edecek.

İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

Sandıkların ilk açıldığı New Hampshire eyaletinin üç bölgesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, yarışı önde götürüyor.

Gece yarısı oy kullanılan bir başka seçim sandığından ise Clinton'a 17, Trump'a 14 oy çıkarken, Millsfield'da Trump 16 oy alarak 4 oy alan Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a büyük fark atmayı başardı.

Öte yandan New Hampshire'deki eyalet yasasına göre seçmen sayısı 100'ün altında olan seçim bölgelerinde, gece yarısından sonra oy verme işlemi başlayabiliyor ve tüm seçmenler oylarını kullandıktan sonra seçim sonuçları açıklanabiliyor.

PİYASALAR ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNE KİLİTLENDİ

Küresel ve yurt içi piyasalar ABD başkanlık seçimine odaklandı.

ABD’de yapılacak 58’inci başkanlık yarışında son viraja gelindi. Piyasalarda geçtiğimiz hafta risk iştahındaki azalmayla birlikte borsa endekslerinden çıkış görülürken, gelişmekte olan ülke piyasaları baskı altında kaldı ve dolara karşı değer kayıpları derinleşti. Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, geçen hafta Demokrat Parti Adayı Clinton’ın yeniden gündeme FBI soruşturmasıyla gelmesi sonrası Cumhuriyet Parti Adayı Trump anketlerde öne geçtiğini belirtirken, FBI’ın hafta sonu Clinton’ın suçsuz olduğunu açıklaması sonrası Hillary Clinton’ın başkanlığa en yakın isim olduğunu ifade edebileceğini açıkladı.

"TRUMP’UN SEÇİLMESİ FED’İN PARA POLİTİKASINI ETKİLEYECEK"

Küresel ve yurtiçi piyasalar başkanlık seçimini özelikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri seçim sonucundan etkileneceğinin altını çizen Gözgör, "Cumhuriyet Parti Adayı Donald Trump’un ekonomiyle ilgili uygulayacağı politikalara baktığımızda daha çok ticari dengelerini değiştirecek nitelikte olduğunu görüyoruz. Başta, Meksika Çin gibi gelişmekte olan ülkelere yaptırım uygulayacağını söyleyen Trump, düşük faiz oranlarına da karşı olduğunu dile getiriyor. Trump’ın başkan olduğunu görürsek muhtemelen para politikasında değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklerin başında daha yüksek faiz oranları ve Amerika Merkez Bankası’nın (FED) içinde yapılacak düzenlemeler geliyor. FED’in daha hızlı faiz yükseltmesi kısa vadeli portföy akışının ABD’ye yönelmesi anlamına taşıyor. Bu da Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkileyebilir. Ancak, böyle bir senaryo da dünya da yaşanan politik risk ve jeopolitik risk sürecini fiyatlayan altın fiyatları ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Altın fiyatlarının yanı sıra güvenli varlık özelliğine sahip olan İsviçre frankı, Japon yeni gibi ürünlerinde hızlı değer kazandığını görebiliriz" dedi.

"PİYASALAR CLİNTON’A DAHA SICAK BAKIYOR"

Piyasaların daha çok ılımlı politikalarıyla dikkat çeken Hillary Clinton’ın başkan olmasını beklediğini kaydeden Kutay Gözgör, "Clinton’ın başkan seçilmesi halinde küresel ticaret ortamında ciddi değişiklikler beklenmezken FED de mevcut para politikasının sürdürecektir. FED’in yönetim kurulu üyelerine baktığımızda demokrat görüşe sahip kişiler çoğunlukta yer alıyor. Clinton ise ekonomi alanında teşviklerin devam edeceğine yönelik mesajları FED’in daha hızlı faiz yükseltmeyeceğini gösteriyor. FED’in yavaş faiz artışı gerçekleştirmesi gelişmekte olan ülke para birimleri için olumlu olabilecektir. Ancak, böyle bir senaryo da ABD’de politik risk süreci yaşanmayacağı için küresel olarak doların güçlü görüntüsüne devam etmesini bekleyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri kendi ekonomilerin görüntüsüne göre şekillenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.