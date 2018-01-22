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ABD’de kapatılan federal hükümet ile ilgili anlaşma sağlandı

ABD'li senatörler arasında yapılan görüşmeler sonucunda hükümetin kapatılmasını sona erdirmek için anlaşmanın sağlandığı açıklandı.

ABDde kapatılan federal hükümet ile ilgili anlaşma sağlandı

22 Ocak 2018 23:42

 Senatörlerin üç günlük hükümetin kapatılmasını kaldırmak için göç ve sınır güvenliği konusunda Demokratlar ve Başkan Donald Trump'in Cumhuriyetçiler ile yapacağı bir savaşı sona erdirmek için anlaşmaya vardıkları duyuruldu. Demokrat lider Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin göçle ilgili yasa tasarısına izin verme sözü sonrası önümüzdeki birkaç hafta boyunca hükümeti açık tutmak için Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ile anlaşma yaptığını söyledi.

Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı. ABD'deki düzenlemeye göre Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanıyor" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri duruyor. 

Hasan Çelik
 

 

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