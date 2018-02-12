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ABD’de kar yağışı nedeniyle bin 300 uçuş iptal

ABD’nin Illinois eyaletinde kötü hava koşulları nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

ABDde kar yağışı nedeniyle bin 300 uçuş iptal

12 Şubat 2018 09:21

ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle havaalanlarında, bin 300 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Chicago’daki Midway ve O'Hare Havalimanları başta olmak üzere havayolu şirketleri buzlanma ve aşırı kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, müşteriler ve mürettebatın güvenliği için hizmetlerin durdurulduğu ifade edilerek, aksamadan dolayı yolculardan özür dilendi.
Aşırı kar yağışı nedeniyle Chicago kentinde okulların, iki gün süreyle kapalı olacağı açıklandı. 

Hasan Çelik
 

 

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