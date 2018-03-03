ABD’de klasik otomobil fuarı açıldı

Dünyanın en büyük otomobil fuarına ABD’nin her yerinden 60 ayrı otomobil kulübü katılırken, fuarda tarihi araçlardan modifiye araçlara, Avrupa otomobillerinden Amerikan araçlarına kadar binin üzerinde otomobil sergileniyor. Fuarı düzenleyenlerden Mike Carlucina, “Bu sene kırk bin ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Fuarda klasik arabaların haricinde seminerler ve otomobil gösterileri de yer alacak. Her yaştan araba meraklılarının, özellikle klasik araba tutkunlarının ve koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiği fuar, 4 Mart Pazar günü akşamına kadar açık olacak.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

