ABD'de köpek balığı saldırısı: 1 ölü

ABD'de tarihte çok sık yaşanmayan bir olay gerçekleşti. Massachusetts eyaletindeki Newcomb Hollow sahilinde sörf yapan 26 yaşındaki Arthur Medici köpek balığı saldırısına uğradı. ABD polisi, denizden yaralı şekilde çıkarılan sörfçü gencin itfaiyeciler tarafından hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını belirtti. Saldırı sırasında plajda olan balıkçı ve sörfçü Joe Booth, Medici'nin sörf yaparken köpek balığının saldırısına uğradığını ve yaşananların bir film sahnesi gibi olduğunu söylediler.

Bölgedeki plajlar, polis tarafından 24 saat boyunca yüzmeye kapatıldı. Saldırının Massachusetts eyaletinde 1936'dan beri ilk olduğu belirtildi.