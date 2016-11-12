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ABD'de korkulan oldu! Gösterilerde kan döküldü

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından ülke genelinde başlayan Trump karşıtı protestolar üçüncü gecesinde de devam etti. ABD genelinde gerçekleştirilen Trump karşıtı gösteriler şiddete dönüşürken Portland’da bir gösterici vuruldu.

ABDde korkulan oldu! Gösterilerde kan döküldü

12 Kasım 2016 13:25
Trump karşıtı gösteriler sürüyor - Tıkla İzle

ABD’de başkanlık seçimlerini Hilary Clinton’u yenilgiye uğratan Donald Trump’ın kazanmasının ardından ülke genelinde başlayan Trump karşıtı gösteriler üçüncü gecesinde de devam etti. Miami, Atlanta, Philadephia, New York, San Francisco, Portland, Oregon’da Trump karşıtları sokağa döküldü. Portland’da toplanan protestocular, yolu trafiğe kapatarak polise yabancı madde fırlattı. Polis ise protestoculara biber gazıyla karşılık verdi. Los Angelas’ta da Trump karşıtı öfkeli kalabalık, “Başkanlık seçimini kabul etmiyoruz” sloganları attı. Gecenin erken saatlerinde Miami’de toplanan eylemciler ise trafiği çift yönlü olarak akışa kapattı. New York’ta da Trump Towers önünde buluşan Trump karşıtları, ABD’nin 45’inci başkanını istemediklerini haykırdı.

Polis, Portland’da yabancı madde fırlatan, araçlara zarar veren en az 26 kişiyi gözaltına aldı. Los Angelas’ta ise 185 kişiyi gözaltına alırken, gösteriler sırasında hafif şekilde yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

ABD’de gösteriler sırasında bir kişi vuruldu

ABD genelinde gerçekleştirilen Trump karşıtı gösteriler şiddete dönüşürken Portland’da bir gösterici vuruldu.
ABD’de 8 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı. Günlerdir süren gösteriler şiddete dönüşürken Oregon eyaletinin Portland kentinde bir kişi vuruldu. Polis, bir göstericinin Morrison Köprüsü’nü geçtiği sırada vurulduğunu duyurdu. Portland polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkesin acil olarak bölgeyi boşaltmasını istedi. Vurulan şahsın Afro-Amerikan bir genç olduğunu duyuran polis, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. 

Etiketler: Trump


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