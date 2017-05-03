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ABD’de küçük uçak alev alarak düştü

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Mukilteo şehrinde küçük bir uçak alev alarak otoyola düştü. Kaza anları, bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

ABDde küçük uçak alev alarak düştü

03 Mayıs 2017 15:02
ABD’de küçük uçak alev alarak düştü - Tıkla İzle

ABD'nin Mukilteo şehrindeki bir otoyolda küçük bir uçak kaza yaptı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Washington eyaletinin Everett şehrindeki Paine Field Havaalanı'ndan kalkan uçak, yaklaşık 30 dakika sonra Seattle’ın kuzeyinde düştü. Bir otomobil sürücüsü tarafından çekilen görüntüde, uçağın havada alev aldıktan sonra bölgedeki elektrik tellerine çarparak düştüğü görülüyor. Bölge emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucunda yaralanma olmadı. Kaza sonrası cadde üzerinde bulunan birkaç aracın hasar gördüğü, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara göre en az 1 aracın ise alev almış olabileceği belirtildi. 

Etiketler: ABD, küçük uçak


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