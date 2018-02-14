ABD'de liseye silahlı saldırı: 17 ölü

Fliroda eyaletinde bir okula yapılan silahlı saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, olayı yakından takip ettiği ve yetkililerden sürekli bilgi aldığı açıklandı.

Polis: saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu açıkladı

Saldırganın Nicolas Cruz isminde 18 yaşında eski bir öğrenci olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Şerifi ofisi yaptığı açıklamada, 12 öğrencinin okuldaki saldırıda öldüğünü 5 kişinin ise hastanede hayatlarını kayıp ettiğini, 20 kişininde yaralandığını açıklada

Eski bir öğrencisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Marjory Stoneman Douglas Lisesi, Fliroda eyaletinin en büyük okulu olduğu ve 3 bin den fazla öğrencinin eğtim gördüğü açıklandı.

Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”Korkunç Florida saldırısı kurbanlarının ailelerine dualarım ve başsağlığı diliyorum. Hiç bir çocuk, öğretmen veya herhangi birisi Amerikan okulunda güvensiz hissetmemelidir. Sadece Vali Rick Scott'la konuştum. Korkunç Florida okul saldırısıyla ilgili kanunen zorla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın derinleşerek sürdürüldüğü duyuruldu.