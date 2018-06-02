ABD'de maruldan ölenlerin sayısı 5 yükseldi

ABD’de maruldan bulaşan salgın krizi büyüyor. Mart ayından beri süren koli basili salgınında ölü sayısının 5’e yükseldiği aktarıldı. Ülkenin 35 eyaletinde zehirlenme vakası tespit edildiği belirtildi. Sağlık yetkilileri marulların yetişme sezonunun altı hafta önce bittiğini ve marulun raf ömrünün kısa olduğunu hatırlatarak, zehirlenmelerin yakında sona ereceğini açıkladı. Çoğu koli basili bakterisi zarar verici değildir fakat bazı türleri ciddi hastalıklara sebep olabilecek toksinler üretebilirler. Koli basili enfeksiyonunun belirtileri; ishal, karında kramp, bulantı ve kusmadır.