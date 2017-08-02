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ABD’de okulda patlama: 1 ölü

ABD’de gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama nedeniyle bir okul binasının çöktüğü, en az bir kişinin öldüğü belirtildi.

ABDde okulda patlama: 1 ölü

02 Ağustos 2017 20:53
ABD’de okulda patlama: 1 ölü - Tıkla İzle

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde bir okul binasında gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle okul binası çökerken, şehir itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de enkaz altında olabileceği bu nedenle ölü sayısına ilişkin net bir açıklama yapılamayacağı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin binada ve çevresinde herhangi birinin olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Etiketler: ABD, çatı, okul binası


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