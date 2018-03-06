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ABD’de okullara ’elektrik’ tatili

ABD’de etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde enerji hatlarının hasar görmesi, çok sayıda okulda eğitim-öğretime ara verilmesine yol açtı.

ABDde okullara elektrik tatili

06 Mart 2018 10:32

ABD’de dün gece başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı, Güney Dakota ve Minnesota eyaletlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Her iki eyalette devlet dairelerinin ve okulların kötü hava koşulları yüzünden tatil edildiği açıklandı. 

Geçen hafta, kar yağışı ve soğuk hava şiddetli rüzgarla birlikte Washington, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio, Kentucky, Maryland, New Jersey, Delaware, New York, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts eyaletlerinde enerji hatlarında oluşan arızalar nedeniyle elektrik kesintilerinin halen giderilemediği belirtildi. Yetkililer, 1.5 milyon kişiye elektrik verilemediğini ve bazı bölgelerdeki arızaların devam ettiği gerekçesiyle eğitime ara verildiğini duyurdu. 

Yetkililerin yaptıkları açıklamada, enerji hatlarındaki çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğü en kısa sürede okulların tekrardan açılacağı belirtiliyor. 

Hasan Çelik

Etiketler: ABD, kar yağışı, okul

 

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