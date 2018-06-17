ABD'de oy kullanma işlemi devam ediyor

ABD’de New York, Washington D.C., Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles konsolosluklarında kurulan seçim sandıklarına ABD’de yaşayan ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlardan büyük ilgi var. Los Angeles’ta ABD’de seçimlerin bitmesine iki gün kala yüzlerce seçmen uzak il ve eyaletlerden kaldırdıkları otobüsler ile ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya geldi.

Görev bölgesi içerisinde California, Arizona, Nevade gibi ABD’nin en büyük eyaletleri de olmak üzere toplam 12 eyalete hizmet veren Los Angeles Konsolosluğu’na Nevada’dan ailesi ile birlikte gelen Metin Şenocak, konsolosluk önünde beklemediği bir yoğunluk gördüğünü söyleyerek “Oyumuz inşallah milletimiz ve vatanımız için hayırlı olur” dedi. Los Angeles’a San Francisco’dan üç otobüslük bir kafile ile oy vermek için gelen ve medya sektöründe çalışan Taylan Kalkavan da bu kadar çaba göstermelerinin, oy vermek için zaman ve para harcamalarının sebebini “Hepimiz Türkiye’yi çok seviyoruz, özlüyoruz ve önem veriyoruz. Bütün aile ve arkadaşlarımız Türkiye’de. Bu konuda yapabileceğimiz en kolay, en yapılabilir katkı oy kullanmak” olarak ifade etti.

Los Angeles’ta yaşayan Türkçe rock severlerin tanıdığı Kutsal Koçer de oy vermek için gelenler arasındaydı. Koçer, “Bu bayram günü hepimizin umudu Türkiye için huzur, barış dolu günlere vesile olacak bir seçim olması” dedi.

Yaşadığı Oak Park bölgesinden oy kullanmaya ailesi ile birlikte gelen besteci ve flüt sanatçısı Burak Beşir ise “İnşallah sonuçlar vatanımız ve milletimiz için hayırlı olur” temennisinde bulundu.

Bugün itibariyle ABD’de yaşayan 20 bin 560 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 24 Haziran’da Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandı. Bu rakama ABD’ye gelmek üzere yurtdışına çıkarken gümrük kapılarında oy kullanan seçmenlerin sayısı dahil değil.

ABD’de oy verme işlemleri 17 Haziran akşamı konsoloslukların bulunduğu yerel saatlere göre saat 21.00’de sona erecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar karayolu, havalimanı ve limanlarda bulunan gümrük kapılarında ise 24 Haziran saat 17.00’ye kadar oy verebilecekler.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

