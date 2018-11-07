ABD'de oy verme işlemi tamamlandı

Önce doğu yakasında saatlerin 21'i bulması ile kapanmaya başlayan oy verme işlemi saat farkı nedeniyle en son en batıda yer alan California Eyaletinde son buldu.

Açılan sandıklara ve oy verenlerle yapılan anketlere göre Temsilciler Meclisi seçimlerinde önde olsada net sonuçların ortaya çıkması Çarşamba gününü bulacak.

Ilk açıklamalara göre ABD'de ilk defa bir kadın Müslümanlar temsilciler Meclisine giriyor. Michigan'dan aday olan Filistin asıllı Rashida Taib ilk zaferini ilan eden Müslüman Kadın temsilci olurken, Minnesota'dan Somali asıllı Ilhan Omer temsilciler meclisine giren ikinci Müslüman Kadın oldu.

Açılan sandıklardan gelen sonuçlar seçimlerden önce beklendiği gibi Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirecekleri yönünde. Bu durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın işini zorlaştırması bekleniyor.



Temsilciler Meclisinde başarı kazanmalarına rağmen Demokratlar Senato'da çoğunluğu alamadı. Kuzey Dakota ve Indiana'da Demokrat koltuklarını kazanan Cumhuriyetçilerin Texas ve Tennessee'de de Demokratlara karşı kritik kazanımları Senato'nun kontrolünün Cumhuriyetçilerin elinde kalmasını sağladıBeyaz Saray yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri yakından takip ettiğini ve sonuçlardan genel olarak memnun olduğunu belirtirken Trump'ın bu akşam bir açıklama yapmayacağını duyurdu.Bir çok bölgede oyların genel sayımının önümüzdeki 24 saat içerisinde tamamlanması beklenirken, posta ile kullanılan oylar ve sonuçların yakın çıktığı bölgelerde gelebilecek tekrar sayım talepleri nedeni ile bazı sonuçların açıklanmasının Aralık başına kadar uzayabileceği belirtiliyor.